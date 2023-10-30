Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından “Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi Bağ Bahçe Çiçek Keşif Gezileri 1” adlı etkinlik, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Necmi Aksoy, “Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi Ağaçlarının Mitolojik Hikayeleri”; Düzce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Emre Okan, “Prusias ad Hypium Antik Kenti ve Doğa Kültürü; Düzce Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı Doç. Dr. Aysun Aydın ise “Stoa Felsefesinde Doğa ve Ahlak” konularında gezi grubunu bilgilendirdi.

Gezi grubu öncelikle; Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi’ndeki Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi, Beçi Yörük Köyü Orhan Gazi Cami bahçesindeki Anıt Çınar Ağacı, Kemerkasım köyü ve su kemerleri keşfi ile geziye başladı. Daha sonra Hatipli Ketenciler köyüne geçerek kırsal köy bahçelerini tanıma fırsatı buldu. Gezi; Prusias ad Hypium Antik Kenti, arkeolojik bulgular, antik tiyatro, doğa sembolleri ve müze gezisi ile tamamlandı.

Doğa insan ilişkisini yerinde görmek, küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek, doğayı ve kırsal köy hayatını tanımak için hedeflenen gezi ile katılımcılar, hayatlarında anlamlı bir ana tanıklık etti.