Konuşma ve Dil Terapisti Ecem İlayda Keşçi, çocuklarda dil gelişimini desteklemek için iletişime geçmenin en keyifli ve en verimli yolunun oyun oynamak olduğunu belirterek, “Eğer çocuklar 2 yaşında ve en az 50 farklı kelime söyleyemiyorsa, mutlaka bir uzmana danışılmalı” dedi.

Konuşma ve Dil Terapisti Ecem İlayda Keşçi, çocuklarda dil gelişimini desteklemek için iletişime geçmenin en keyifli ve en verimli yolunun oyun oynamak olduğunu belirterek, “Eğer çocuklar 2 yaşında ve en az 50 farklı kelime söyleyemiyorsa, mutlaka bir uzmana danışılmalı” dedi.

Medical Park Ordu Hastanesi Konuşma ve Dil Terapisti Ecem İlayda Keşçi, çocuklarda gecikmiş konuşma hakkında açıklamalarda bulundu. Ailelerin heyecanla çocuklarının ilk kelimelerini duymayı beklediklerini belirten Konuşma ve Dil Terapisti Ecem İlayda Keşçi, kimi zaman bu kelimeleri duymanın gecikebildiğini, çocuklarda konuşma gecikmesinin bazen bir nedeni olmazken, bazen de genetik, psikolojik, sosyal veya gelişimsel bozukluklar gibi farklı etkenlere bağlı olabildiğini söyledi.

“Çocuğunuzun dil gelişimiyle ilgili endişeniz varsa, uzmana danışmak için erken değildir”

Çocuklarının belirli bir yaşa gelmelerine rağmen konuşmadıklarını ve bu konuda sürekli olarak uzmanlardan bilgi alındığını söyleyen Konuşma ve Dil Terapisti Ecem İlayda Keşçi, “Eğer çocuğunuz 2 yaşında ve en az 50 kelime söyleyemiyorsa mutlaka bir uzmana danışmalısınız, bu sınırdır. Bununla birlikte 2 yaşında 2 kelimeli cümleler, 3 yaşında 3 kelimeli cümleler kurmasını ve artık 4 yaşındayken bir yabancı tarafından yüzde 100 anlaşılmasını bekleriz. Çocuğunuzun dil gelişimiyle ilgili endişeleriniz varsa bir uzmana danışmak için hiçbir zaman erken değildir, aksine ne kadar erken başvurulursa tedavi de bir o kadar etkin olur” diye konuştu.

“En iyi iletişim çocuklar ile oyun oynamak”

Çocuğun dil gelişimini desteklemek için iletişime geçmenin en keyifli ve en verimli yolunun onlarla oyun oynamak olduğunu ifade eden Ecem İlayda Keşçi, “Çocuklarla oyun oynarken model olarak dil gelişimini destekleriz. Örneğin, çocuğunuz işaret ederek su istiyor. Ona suyu verirken ‘haydi söyle’ gibi baskılarda bulunmadan ‘su istiyorsun’ ‘su’ gibi model olmak o kelimeyi edinmesinde etkili olacaktır. Çocuğunuzun dil seviyesine uygun olarak ona seçenekler sunun. Mavi mi? Kırmızı mı? Kamyonla mı oynayalım, arabayla mı oynayalım? Bu sorulara evet ve hayır şeklinde değil, seçeneklerden birisiyle cevap vermesi gerekecek. Dil gelişimini günlük rutinlerimizle de desteklememiz çok kolay. Örneğin, günaydın, iyi geceler, bay bay, yemek zamanı, ellerini yıka gibi kelimeler kullanarak çocuğun dil becerilerini geliştirebilirsiniz” şeklinde konuştu.

Gecikmiş dil konuşma terapileri süresinin kişiden kişiye değiştiğini söyleyen Konuşma ve Dil Terapisti Ecem İlayda Keşçi, “Süreçte önce konuşmanın neden geciktiği belirlenir, sonrasında çocuğun yaşına, dil seviyesine ve bireysel ihtiyaçlarına uygun özel bir terapi planı hazırlanır. Ebeveynlere çocuklarıyla iletişimlerini güçlendirecek, dil gelişimlerini nasıl destekleyeceklerine yönelik danışmanlık yapılır. Nasıl oyunlar oynanacağı, nasıl sorular sorulacağı, nasıl oyun kurulacağı gibi konularda destek olunur” ifadelerine yer verdi.