Edirne'de önümüzdeki Pazar günü grup ikincisi Yeşil Yalova FK ile karşılaşacak olan Keşanspor, maçın hazırlıklarını sürdürüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanspor Antrenörü İsmet Çelen, karşılaşma öncesi özel açıklama yaptı.

Yeşil Yalova FK maçına galibiyet parolası ile hazırlandıklarını kaydeden Keşanspor Antrenörü İsmet Çelen, "Sakatlığı olan Mert Yalçın’ın sakatlığı geçti, Umut’un kart cezası bitti. Ozan’ın alt tendonunda sağ ayağında bir ödem oluştu. Onun tedavisini yaptırıyoruz, Gökhan’ın sakatlığı devam ediyor. Bu hafta normal takım çalışmalarına başlayacak. Onun haricinde çok fazla bir eksiğimiz yok. Tabiki Yalova’ya da ümitli gidiyoruz. Hedefimiz yine galibiyet 3 puan almak, ama yenemiyorsak da yenilmeden dönmek. Deplasmanda alacağımız 1 puan da gelecek maçlar için önemli. Yavaş yavaş takım toparlanmaya başladı. Bir takım olmaya başladık. Oyun disiplinine bağlı oynamaya başladık. Çalışmalarımız zaten bu yönde. Biraz daha güçlenip kuvvetlendiğimizde bunlar sonraki maçlar daha iyi olacak diye düşünüyorum" diye konuştu.

Dün yaptığı çift kale maçı ile hazırlıklarını sürdürüen Keşanspor, bugün yapacağı son antrenmanın ardından Yalova’ya hareket edeceği öğrenildi.