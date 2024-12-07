BAL'da mücadele eden Keşanspor, Hendekspor'u ağırlayacak.Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Bölgesel Amatör Lig 9.grupta mücadele eden Keşanspor yarın deplasmanda Hendekspor ile karşılaşacak.

Karşılaşmayı Ankara Bölgesi’nden Bedirhan Efe Doğan, Elif Yalçın ve Amirenur Yıldırım triosu yönetecek. Karşılaşma saat 14.00’te Hendek Atatürk Stadı’nda oynanacak. Grupta yarın oynanacak karşılaşmaların programı şöyle;

Sapanca Gençlikspor-Yeşil Yalova FK

Hendekspo-Keşanspor

Çayırovaspor- Karamürselspor

Evrensekiz Evrenspor-Ferizlispor 2011

Yalovaspor- Karasuspor

Kapaklıspor- Gebzespor

Darıca Gençlerbirliği-Tekirdağspor

Bozüyük Vitraspor-Gölücükspor

Karşılaşmaların tamamı saat 14.00’te başlayacak.