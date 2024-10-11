Bölgesel Amatör Lig 9.grubunda mücadele eden Keşanspor, önümüzdeki Pazar günü Gölcükspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün Mustafa Kaldı sahasında yaptığı çift kale ile devam etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanspor Antrenörü Cihan Yeşilırmak, Gölcükspor maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

Bu hafta oynanacak Gölcükspor grubu şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu belirten Yeşilırmak, "İyi paralar harcıyorlar. Bu hafta da bize geliyorlar. İlk hafta Kapaklı ile maç oynadık. Takımımız tam hazır değildi, bu haftada yeni gelen birkaç oyuncumuz var. Belki maçta da o oyuncuları aramızda görebiliriz. Şu anda biz de iyi hazırlanıyoruz. Hedefimiz böyle güçlü bir rakipten puan ya da puanlar almak. Hedef ne olursa olsun, şampiyonluğa gelen rakiplerimizden her maçta olduğu gibi puan almak olacak. Buradan da puan ya da puanlar almaya çalışacağız. Kapaklı maçının 84.dakikasına kadar bir oyunda iyi idik. Genel anlamda yeni bir ekip olmamıza rağmen, iki üç idmanla oynayan arkadaşlarımız vardı. Takım uyumu anlamında çok net değildik. Antrenman anlamında da eksiklerimiz vardı. Yeni 4 arkadaşımız bu maçta forma giydiler, ona rağmen takım savunmasını iyi yaptık. Pozisyon hiç vermedik 84.dakikaya kadar" dedi.

Kendilerinin tek eksiğinin üretkenlikte olduğunu ifade eden Cihan Yeşilırmak, "Sıkıntılar yaşadık, santraforumuzun olmamasından kaynaklı kenar oyuncumuzu santrafor olarak oynattık. Doğal olarak arkadaşımız elinden geleni yaptı. Oyun kurmakta zorlandık, 83.dakikada biz bir tane net pozisyon kaçırdık dönüşünde iyi bir gol attılar. Defans oyuncuları rövaşata ile bir gol attı. 1-0 mağlup durumdayken yine bir pozisyon yakaladık. Halil İbrahim’in vuruşunda top kalecinin koltuğunun altına çarpıp direğe çarptı ve dışarıya gitti. Net bir pozisyondu, değerlendiremedik. Onun dönüşünde ikinci golü yedik. Genç bir takım olduğumuz için kırılgan bir ekibiz. Orada toparlayamadılar, orada hata yaptılar. Onlarla eksiklerimize bu hafta çalıştık, arkadaşlarımıza anlattık. Gölcük maçına da iyi hazırlandık, bizim hedefimiz puan ya da puanlar almak. Umut 21-22.dakikalarda sakatlanması bizi biraz sıkıntıya düşürdü. Kulübümüzde bulunan arkadaşlar fiziksel olarak tam hazır değil. Mecburen orada bizi Umut’un sakatlanması farklı bir taktiğe dönmemize neden oldu. Umut şu anda iyi konumda doktoru bugün görüştüğünde oynayabilirsin demiş. Sahada olacak inşallah" diye konuştu.

En büyük hedeflerinin taraftarlar olacağını vurgulayan Yeşilırmak, "Bizim en silahımız taraftarımız olacak. Taraftarlarımız takımıza destek vererekm itici bir güç olmalı. Biz onlardan bizi yalnız bırakmamalarını istiyoruz. Bizim yanımızda olsunlar, destek versinler, Bu takıma sonuna kadar destek çıksınlar. Bu takım bu işi başaracak" dedi.