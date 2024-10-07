Keşanspor Kapaklıspor’a son dakikalarda yediği gollerle mağlup oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bölgesel Amatör Lig’in ilk haftasında deplasmanda Kapaklıspor ile karşılaşan Keşanspor, iyi bir futbol sergilemesine rağmen maçın karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçerken her iki takımda gol atamayınca ilk yarı golsüz sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da her iki takımın karşılıklı atakları oldu. Maçın 83.dakikasında Keşanspor yüzde yüzlük bir pozisyondan faydalanamadı ve dönen topta Kapaklıspor 84.dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

88.dakikada gelişen Kapaklıspor atağında bir gol daha atarak sahadan 2-0 galibiyetle ayrılarak ilk haftayı lider olarak tamamladı.