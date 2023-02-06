Kahramanmaraş’ta yaşanan yıkıcı depremin ardından Keşanlılar yardım için tek yürek oldu. Çok sayıda vatandaş, afet bölgesine ihtiyaç malzemesi ulaştırabilmek için seferber oldu.

Kahramanmaraş’ta yaşanan yıkıcı depremin ardından Keşanlılar yardım için tek yürek oldu. Çok sayıda vatandaş, afet bölgesine ihtiyaç malzemesi ulaştırabilmek için seferber oldu.

Keşanlı vatandaşlar da afet bölgelerine yardım göndermek için tek yürek oldu. Belediye tarafından yapılan çağrıya cevap veren çok sayıda Keşanlı, soluğu Keşan Lisesinin yanında yer alan kapalı spor salonunda aldı. Kışlık kıyafet başta olmak üzere, ayakkabı, çocuk bezi ve mama yardımı yapan vatandaşlar, deprem mağdurlarına el uzatmak için bağışta bulundu. Çok kısa sürede çok sayıda yardım malzemesinin toplandığı ilçede vatandaşlar, yaraların en kısa zamanda kapanmasını diledi.

Öte yandan, Belediye yetkilileri tarafından yapılan bilgilendirmede, evlerinden eşya göndermek isteyen ancak kendi imkanları ile getiremeyen vatandaşlar için Belediye tarafından araç temin edildiği ve evlerinden eşya alınmasını isteyen vatandaşların 153’ü arayabileceği bilgisine yer verildi.