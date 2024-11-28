Edirne Keşanlı olan geçmiş dönem AK Parti Keşan Belediye Meclis Üyesi olan Tarık Uysal’ın Çanakkale’de AK Parti Çanakkale Gençlik Kolları Başkanı olan oğlu olan Alperen Uysal, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Teşkilat Başkanlığı’nda görevlendirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşanlı Alperen Uysal, AK Parti Genel Merkezi’nde görevlendirildi

Uysal, sosyal medyasından yaptığı görevlendirilme paylaşımında, 4,5 yıldır sürdürdüğü Çanakkale İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevinden Genel Merkez'le gerçekleştirilen istişareler sonucunda Genel Merkez Gençlik Kolları Teşkilat Başkanlığı'nda alacağı görev sebebiyle ayrıldığını duyurdu.

"Gençlere siyasette yer verme anlayışı ile Türk siyasetini gençleştiren ve bizleri bu görevlere layık gören, Çanakkale Gençliğine hizmet etme şansına erişmemi sağlayan başta liderimiz, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; Gençlik Kolları Genel Başkanımız Sn. Eyyüp Kadir İnan'a, Teşkilat Başkanımız Sn. Yusuf İbiş'e, Marmara Bölge Koordinatörümüz Sn. Ali Bayram Doğan’a beraber çalıştığımız tüm MYK ve MKYK üyelerimize şükranlarımı sunuyorum" diyen Alperen Uysal, Çanakkale'nin AK Gençliği olarak bir an bile durmadan, sağa sola bakmadan "Ben Varım!" şiarıyla hareket ettiklerini söyledi.

Gençliğin enerjisiyle Türkiye Yüzyılı için liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yolunda çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Uysal, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da AK Parti'nin vicdanı olmaya devam edeceklerinin sözünü verdi.