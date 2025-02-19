Edirne'de Keşan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki Wellnes Antrenörü Çağlar Uygun, 15-16 Şubat tarihlerinde katıldığı Türkiye Masterlar Salon Şampiyonası'nda 4 birincilik kazandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Wellnes Antrenörü Çağlar Uygun, İstanbul'da düzenlenen Türkiye Masterler Salon Şampiyonası'na katıldı.

Şampiyonadan ayrı kategorideki dört Türkiye birinciliği ile Keşan'a dönen Uygun, ilçenin gururu oldu.

Keşan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Vedat Çimen, Çağlar Uygun’un şampiyonlukları ile ilgili olarak, İstanbul'da katıldığı yarışmalarda Keşan'ın adını Tüm Türkiye'ye duyurduğunu belirterek, kendisini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Bu arada Uygun'un Türkiye Masterlar Salon Şampiyonası'nda kazandığı şampiyonluklar şöyle:

4x200 M Bayrak Erkekler Türkiye 1.

4x200 M Bayrak Mix(Karma) Türkiye 1.

4x200 M Bayrak Erkekler Türkiye 1.

4x200 M Bayrak Mix(Karma) Türkiye 1.