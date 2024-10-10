Keşan Belediyesi, çevre sağlığını güvence altına almak ve altyapı sorunlarını önceden çözmek amacıyla önemli bir adım attı.EDİRNE (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Keşan Belediyesi işbirliğiyle, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından kanalizasyon hatlarının temizlenmesi için Keşan’a gönderilen son teknolojiye sahip kombine kanal temizleme aracı, çalışmalara hızla başladı.

Bu çalışmalar, şehirde olası kanalizasyon sorunlarını büyümeden çözmeyi ve çevre sağlığını tehdit eder durumlardan kaçınmayı amaçlıyor. Planlanan takvim doğrultusunda yürütülen kanalizasyon temizlik faaliyetleri, hatlardaki tıkanıklıkların ve birikmelerin önüne geçerek su akışını düzenli hale getiriyor. Kanalizasyon hatlarının temizliği, sadece altyapı sorunlarını çözmekle kalmıyor, aynı zamanda çevre sağlığı ve halkın yaşam kalitesi açısından da büyük önem taşıyor. Tıkanıklıklar nedeniyle meydana gelebilecek kötü kokular ve çevresel kirlenmelerin önlenmesi, şehrin daha temiz ve sağlıklı bir çevreye sahip olmasını sağlıyor. Bununla birlikte, temizlenen hatlar, kanalizasyon sisteminin daha verimli çalışmasını ve ileride oluşabilecek daha büyük sorunların önüne geçilmesini temin ediyor.

KANALİZASYON ŞEBEKESİNİN BAKIMLARINI KISA SÜREDE TAMAMLAYACAĞIZ

Paşayiğit Caddesi’nde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan, Keşan’ın daha önceki yıllarda kanalizasyon altyapısının olmadığını hatırlatarak, şunları söyledi: “2005 yılının Haziran ayında Keşan’da kanalizasyon altyapısını yapmaya başladık. 2008 yılının Ağustos aylarındaise, çalışmaları bitirdik. Aradan 16 yıl geçti ve kanalizasyon şebekesinin içerisinde birikimler, yarı tıkanmalar olabilir. Bundan ötürü de, belli periyotlarda bunların bakımlarının yapılması gerekiyor. Sağ olsun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden kombine cihazı talep ettik. Makine çok güçlü ve kanalizasyon şebekesinin bakımlarını kısa sürede tamamlayacağız. Ben öncelikle sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na, İSKİ Genel Müdürü Doç.Dr. Şafak Başa ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mahalli İdareler Koordinatörü Kemal Aydın beye çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar bize zaman ayırdılar.”