Edirne’nin Keşan ilçesinde, Aşağı Zaferiye Mahallesi Evreşe Caddesi üzerinde, meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Ali Kale ve Kardeşleri İlkokulu istikametinden Evreşe Caddesi istikametine giden M.F. (21) yönetimindeki 22 ADN 579 plakalı motosiklet, virajda kayarak devrildi. Sürücü M.F, kafasında takılı olan kask sayesinde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.F., ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.