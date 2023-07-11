Edirne’nin Keşan ilçesinde önceki gün çıkan arazi yangınında, bin 226 dönüm buğday ekili alan ve bin 104 dönüm hasadı yapılmış tarla olma üzere toplam 2330 dönüm alanın zarar gördüğü ortaya çıktı.

İlçemiz Paşayiğit Mahallesinde çıkan yangın sonucunda 1.226 dekar buğday ekili alan ve 1.104 dekar hasadı yapılmış toplam 2.330 dekar alanda zarar oluşmuştu.

Önceki gün saat 16.00 sıralarında Keşan ilçesi Paşayiğit Mahallesi Kocayarma Devlet Ormanı mevkiindeki bir tarlada yangın çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, etraftaki tarlalara sıçramıştı. Kısa sürede büyüyerek, geniş araziye yayılan yangın, Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ve çevre belediyelerden itfaiye ekipleri, bir helikopter ve 2 yangın söndürme uçağının müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yangın bölgesinde yaptığı incelemelerde, bin 226 dönüm buğday ekili alan ve bin 104 dönüm hasadı yapılmış tarla olma üzere toplam 2330 dönüm alanın zarar gördüğü tespit edildi.