Edirne'nin Keşan ilçesinde Motosikletli Polis Timleri tarafından şüphe üzerine durdurulan B.K. ve yeğeni K.Ç.’nin üzerinde yapılan aramada 719,96 gram metamfetamin ele geçirildi. K.Ç., uyuşturucu maddenin teyzesine ait olduğunu ifade ederken, B.K. gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri, Yeni Mescit Mahallesi Ayışığı Sokak’ta şüpheli hareketler sergileyen B.K. isimli kadın şahsı durdurdu.

Yanında bulunan K.Ç. isimli çocuğun da üst araması yapılınca 719,96 gram metamfetamin ele geçirildi.

Üzerinde uyuşturucu madde bulunan K.Ç., polise verdiği ifadede, uyuşturucuyu teyzesinin kendisine verdiğini söyledi. Bunun üzerine ekipler, B.K. isimli şahsı gözaltına aldı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan B.K., yapılan işlemlerin ardından adli makamlara teslim edildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.