Edirne’nin Keşan ilçesinde, ’Tarla Bitkilerinde Kuraklık ve Sıcaklık Stresi’ konulu toplantı düzenlendi.

Keşan Ziraat Odası ve Türkiye Tarım Yayım ve Danışmanları Derneği (TAR-DER) Edirne İl Temsilciliği işbirliğinde ’Tarla Bitkilerinde Kuraklık ve Sıcaklık Stresi’ konulu toplantı gerçekleştirildi. Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Konferans Salonu’nda başlayan toplantıya, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Tarla Bitkileri Bölümü Başkanı Dr. İrfan Öztürk, TAR-DER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Uzman Tarım Danışmanı Ziraat Yüksek Mühendisi Lütfü Açar, TAR-DER Edirne İl Temsilcisi Uzman Tarım Danışmanı Ziraat Mühendisi Turgut Durak, Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen ve üreticiler katıldı.

Toplantıda konuşan Açar, "Bir yıllık emeğin ve de masrafların bu safhalarda yapılacak doğru davranışlar ile ilişkili olduğu bilinmelidir. İklim değişkenlikleri sizlerin uygulama alışkanlıklarınızda da değişkenlikleri beraberinde getireceği konusu da bilinmelidir" dedi.

Hasan Şen, kuraklık ve iklimsel değişikliklerin olumsuz etkilerine dikkat çekip, özellikle yaz döneminde kuraklık sorunu yaşandığını söyledi.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Tarla Bitkileri Bölümü Başkanı Dr. İrfan Öztürk ise, "Geçen yıl bölgede yüzde 50’ye varan verim kaybı yaşandı. Ayçiçeğinde tabla oluşum dönem 75 gün sürdü. Bölgemizde sıcaklık stresi de Temmuz ayında başlıyor. Bölgemiz için en kritik dönem Nisan, Mayıs ayları. Dolayısıyla ekim zamanı Mart ayı içerisinde yapmalı. Ayrıca maalesef ayçiçeğinde ekim zamanında gübreleme yapılmıyor. Bundan sonra gübrelemeyi ekim döneminde yapmayı tavsiye edeceğiz. Genellikle bölgede alışkanlığımız nedeniyle Nisan ayı sonunda ya da Mayıs ayında ekiliş yapılıyordu. Nisan ayında kuru toprağa, yağış olur diye ekiliş yaptığımızı düşünürsek, Mayıs ve Haziran ayları sonunda, çiçek tablama dönemi, Temmuz ayına gelecek. Dolayısıyla bu durumda bitki kuraklığa maruz kalacak. Ekim zamanı bu kadar önemlidir. Artık iklim değişiyor. Bu nedenle bildiğimiz her şeyi unutacağız. İklim değişti, bizim de değişmemiz gerekiyor. Bu anlamda çok hassas olup birçok şeyi takip etmemiz gerekiyor" dedi.

Konuşmaların ardından toplantı sona erdi.