Edirne'de Keşan Sebze Bakkal ve Manavlar Odası Başkanı olan İbrahim Aldanmaz, sağlık sorunları nedeni ile görevinden istifa etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Keşan Sebze Bakkal ve Manavlar Odası Başkanı olan İbrahim Aldanmaz, sağlık sorunları nedeni ile başkanlıktan istifa eden Aldanmaz’ın istifası Yönetim Kurulu tarafından kabul edildi.

İstifa eden Aldanmaz’ın yerine Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Mustafa Çakır getirildi. Aldanmaz’ın istifası nedeniyle boşalan Yönetime ise Meral Er getirildi.

Dün Sebze Bakkal ve Manavlar Odası’mda yapılan basın toplantısında Aldanmaz’ın istifası kamuoyuna duyuruldu.

Burada konuşan Mustafa Çakır şunları söyledi: “Hepiniz odamıza hoş geldiniz, sizleri Yönetim Kurulu adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sizler esnafımızın sesiniz. Her zaman bizlere her konuda yardımcı oldunuz. Bizleri aydınlattınız, sizinle beraber hep beraber yürüdük. Bizler sevgili başkanımız İbrahim Aldnamaz ile uzun yıllar beraber çalıştık. Onun gösterdiği ışıkla onun verdiği öğütlerle beraber yolumuza devam ettik.

Sayın başkanımız İbrahim Aldanmaz, sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa etmiştir.Kendisi bize her konuda ışık olmuştur. İstifasını yönetim kurulumuz oy birliği ile kabul etmiştir. Yönetim kurulu kararıyla başkanlık bana tevdi edilmiştir. Yönetim kurulu arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başkan Vekilliğimize de Cihat Demirkıran arkadaşamız getirilmiştir. Kendisine de başarılar diliyorum. Biz Keşan’ın üye olarak en büyük odası ve Edirne’nin de ikinci büyük odasıyız.

Üyelerimiz bizden hizmet bekliyor, bizler hiçbir şey gözetmeksizin kaldığımız yerden hizmetlerimize devam edeceğiz. İbrahim başkanımızın verdiği ışık hiçbir zaman sönmeyecek. Bizler görevimize devam edeceğiz. Bizi bugünde yalnız bırakamayan basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum”

Basın toplantısının ardından odaya gelen Aldanmaz’a Çakır tarafından çiçek takdim edilerek yaptığı görev nedeniyle kendisine teşekkür edildi.

Aldanmaz da bugüne kadar görev yaptığı ve son yönetim kuruluna teşekkür ederek, kendileri ile görev yapmaktan mutluluk duyduğunu belirterek başarılar diledi.