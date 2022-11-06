Edirne’nin Keşan ilçesinde sahte alkol üretimine yönelik, bir iş yerine baskın düzenlendi. Litrelerce el yapımı sahte alkol ve üretiminde kullanılan aletlerin ele geçirildiği operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Edirne’nin Keşan ilçesinde sahte alkol üretimine yönelik, bir iş yerine baskın düzenlendi. Litrelerce el yapımı sahte alkol ve üretiminde kullanılan aletlerin ele geçirildiği operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Keşan’da sahte içki üretildiği bilgisi alan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, alınan karar doğrultusunda belirlenen adrese baskı düzenledi. F.G. isimli şahsa ait Yukarı Zaferiye Mahallesi’nde bulunan bir işyerinde arama yapan ekipler, pet bidon ve şişeler içinde yaklaşık 30 litre sahte rakı ve viski ele geçirdi. Ayrıca sahte alkolü hazırlamak için kullanılan 1 adet dereceli kaynatma kazanı, 1 adet damıtma borusu ile 1 adet toplama bidonuna da polis el koyarken, F.G. hakkında işlem başlatıldı.