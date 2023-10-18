Edirne’nin Keşan ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu A.Ö., üst aramasında uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirilince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre; Yenimescit Mahallesi Huzur Sokak’ta devriye görevini yürüten Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphesi üzerine durdurulan A.Ö.’nün üst aramasında, ruhsatsız tabanca ile tabancanın şarjörüne takılı halde 8 adet dolu fişek ve 6 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.