Edirne Keşan'da Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Yeni Mescit Mahallesi'nde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahsın elindeki poşette 163 adet sentetik ecza ele geçirdi.Selçuk GEZER / EDİRNE (İGFA) - Edirne Keşan'da alınan bilgiye göre Yeni Mescit Mahallesi Kayalıdere Sokak’ta durumundan şüphelenilen S.C. isimli şahsı durduran Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şüphelinin elindeki siyah poşette arama yaptı. Yapılan incelemede, 163 adet sentetik ecza olarak tabir edilen uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen haplar ele geçirildi.

Ele geçirilen maddelerle ilgili gerekli işlemler başlatıldı.

Ekipler, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtti.