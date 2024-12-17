Edirne’nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ticari taksiye çarpan motosikletin kasksız sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Yenimescit Mahallesi Zati Yörüker Caddesi istikametinden mahalle meydanına giden ehliyetsiz ve kasksız sürücü T.U. (24) yönetimindeki 39 AAG 956 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen S.K. (26) yönetimindeki 22 T 4023 plakalı ticari taksiye çarptı. Kazada, devrilen motosikletten düşen sürücü T.U. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan T.U. tedavi altına alındı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.