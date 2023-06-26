Edirne’nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi’nde E.A. (47) yönetimindeki 59 ABT 293 plakalı kamyonet ile S.O. (34) yönetimindeki 22 ABV 755 plakalı motosiklet 19 Kasım Caddesi ile Vali Fahri Yücel Caddesi’nin kesiştiği noktada çarpıştı. Kazada, devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulans ile Keşan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyonetin altında sıkışan motosiklet, vatandaşların yardımı ile çıkartılarak çekici ile yediemin otoparkına götürüldü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.