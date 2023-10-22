Edirne’nin Keşan ilçesinde kalbi duran 3 buçuk yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Keşan Yeni Mahalle’deki evlerinde uyuyan 3 buçuk yaşındaki Ilgaz Buruk, sabah saatlerinde aniden fenalaşınca, ailesi tarafından haber verilen 112 Acil Servis ambulansı ile Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalbi duran Ilgaz Buruk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Ilgaz’ın cenazesi, Karaağaç Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’ta gözyaşları arasında toprağa verildi.