Edirne’nin Keşan ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda çok sayıda silah ve silah parçalarının ele geçirildiği tesiste 1 kişi gözaltına alındıktan sonra mahkemece tutuklandı.

Edirne’nin Keşan ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda çok sayıda silah ve silah parçalarının ele geçirildiği tesiste 1 kişi gözaltına alındıktan sonra mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yeniceçiflik köyünde bir adrese baskın düzenledi. S.Ö. isimli şahsa ait ikamette arama yapan ekipler, evin bitişiğinde bulunan ahırda üretilip montajının yapıldığı kaçak silah üretim yeri olduğunu tespit etti.

Aramalarda, 1 adet 9 mm çapında el yapımı tam otomatik tüfek, 4 adet el yapımı tabanca, 748 adet 9 mm çapında fişek, 9 adet 5,56 mm çapında fişek, 26 adet 7,62 mm çapında fişek, 4 adet 9 mm çapında fişek, 3 adet 45 mm çapında fişek, 75 adet 0,22 mm çapında fişek, 4 adet susturucu, 3 adet dürbün, çok sayıda tabanca ve tüfek parçaları ve matkap ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.