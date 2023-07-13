Edirne’nin Keşan ilçesinde, iki yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, çarşı merkezinden Keşan Meslek Yüksekokulu istikametine giden R.G. (73) yönetimindeki 22 PB 677 plakalı minibüs, önünde giden E.B. (58) yönetimindeki 22 FZ 559 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazanın ardından freni boşalan 22 PB 677 plakalı minibüs, ara sokaktaki duvara çarparak durabildi. Kazada, iki minibüsteki 2 yolcu hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazanın ardından, minibüslerdeki yolcular, başka araçlara bindirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.