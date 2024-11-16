Edirne’nin Keşan ilçesinde, hakkında “Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şüpheli R.Y., Yenimuhacir Beldesi’nde saklandığı bir çiftlikte yakalandı.

Alınan bilgiye göre; hakkında “Kişiyi hürriyetin yoksun bırakma” suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan R.Y.’nin Yenimuhacir Beldesi’ndeki S.B.’ye ait çiftlikte saklandığını belirleyen Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları operasyon ile R.Y.’yi ve S.B.’yi çiftlikte yakaladı. R.Y. ve S.B. gözaltına alındı. Çiftlikte arama yapan polis, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca ve 140 mermi ele geçirdi. Adliyeye sevk edilen R.Y, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, S.B. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.