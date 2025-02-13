Edirne Keşan'da 8 yıldır çeşitli zorluklara karşılaşan Keşan Eğitim ve Dayanışma Federasyonu için özel sebeplerden ötürü pasif kalınmaması adına kapatma kararı alındı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 2017 yılında mesleğinden gazi olarak ayrıldıktan sonra Edirne'nin Keşan ilçesine dönen Hasret Dinç ve arkadaşları, Keşan Eğitim ve Dayanışma Derneği’ni kurarak önemli bir sosyal dayanışma hareketi başlatmıştı. Devamında, Keşan Eğitim ve Dayanışma Federasyonu’nun kuruluşu ile bu çalışmaları daha geniş bir çerçevede sürdürdüler. Federasyon, eğitim, kırtasiye, burs desteği, atölye çalışmaları, paneller ve seminerler gibi pek çok alanda faaliyet gösterdi.

Federasyonun açılış sürecinde büyük destek gördüklerini belirten Dinç, özellikle Keşan’ın eski ve yeni belediye başkanı Mehmet Özcan’a teşekkürlerini iletti. 8 yıl boyunca birçok zorlukla karşılaştıklarını ifade eden Hasret Dinç, özellikle siyasi çevrelerden ve kendi partisindeki bazı kişilerden zarar gördüğünü dile getirdi. Ancak, ideolojik farklılıkları bir kenara bırakarak hareket ettikleri için amaçlarından sapmadıklarını belirtti. Federasyonun ekonomik durumu iyi olmayan ailelere kıyafet, kırtasiye, yemek, burs desteğinin yanı sıra odun ve kömür yardımı gibi insani yardımlarda da bulundu. Zerlanis Derneği ile olan bireysel ilişkileri sayesinde Yenimescit Akademi, 3+1 Kültür Sanat gibi kulüplerin kuruluşuna ve faaliyetlerine katkı sundu.

FEDERASYONUN KAPATILMA KARARI

Dinç, özel sebepler ve İstanbul’daki üniversite eğitimi nedeniyle uzun süre Keşan’da bulunamayacağını belirterek federasyonun pasif kalmaması adına kapatma kararı aldıklarını duyurdu. Hasret Dinç, Keşan için çalışmaya devam edeceğini vurgularken, eğitimini tamamladıktan sonra memleketinde siyasi alanda hizmet etmek için tekrar fırsatlar oluşturacağını belirterek, Keşan halkına veda ederken, görevde bulunduğu süre içerisinde kendilerine her türlü desteği ve katkıyı sağlayan herkese teşekkür etti.