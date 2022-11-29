Edirne’nin Keşan ilçesinde düzenlenen ortak operasyonla durdurulan araçlarda FETÖ şüphelileri yakalandı. Yunanistan’a kaçmaya hazırlanan 2’si Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi olmak üzere 4 kişi tutuklandı.

Edirne’nin Keşan ilçesinde düzenlenen ortak operasyonla durdurulan araçlarda FETÖ şüphelileri yakalandı. Yunanistan’a kaçmaya hazırlanan 2’si Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi olmak üzere 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ortak operasyon yapan Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yunanistan’a kaçış hazırlığında olan iki şüpheli aracı durdurdu.

Keşan-Malkara yolunda durdurulan ve sürücülüğünü Ç.G. ve K.T.’nin yaptığı araçlarda arama yapılırken, yasa dışı yollardan yurtdışına kaçmaya çalışan Türkiye İŞKUR Genel Müdürlüğü’nden ihraç uzman yardımcısı A.Y., sınıf öğretmenliğinden ihraç M.Y., polis memurluğundan ihraç Y.A. ve ev hanımı L.K. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ’FETÖ/PDY’ye üye olmak’ suçundan dosyalarının olduğu tespit edilirken, şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkartılan A.Y. ve M.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Araç sürücüleri Ç.G. ve K.T. ’göçmen kaçakçılığı’, Y.A. ve L.K. ise ’FETÖ/PDY’ye üye olmak’ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 2 organizatöre 21 bin 924 lira idari para cezası uygulandı.