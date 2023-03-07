Edirne’nin Keşan ilçesinde örnekler alınan Keşan’daki Anafartalar İlkokulu’nun depreme dayanıksız olduğu ortaya çıktı. Yıkım kararı çıkan okulda tahliye işlemleri başlatıldı.

Edirne’nin Keşan ilçesinde örnekler alınan Keşan’daki Anafartalar İlkokulu’nun depreme dayanıksız olduğu ortaya çıktı. Yıkım kararı çıkan okulda tahliye işlemleri başlatıldı.

Edirne Valiliği tarafından başlatılan çalışmalar çerçevesinde bir süre önce eğitim kurumları başta olmak üzere kamu binalarının depreme dayanıklılığını öğrenmek için İstanbul Aydın Üniversitesi işbirliği ile çalışmalar başlamıştı. Bu çalışmaların sonuçları bir süredir beklenirken, ilk rapor dün akşam saatlerinde geldi. Raporda ilk binası 1962 ek binası ise 1989 yılında yapılan Anafartalar İlkokulu’nun muhtemel bir depreme karşı dayanıksız olduğu ve yıkılma tehlikesinin olduğu ortaya çıktı.

Tahliye başladı

Risk taşıdığı sebebiyle eğitim-öğretime devam edecek durumda olmayan bina için dün yayınlanan yıkım kararının ardından bugün tahliye işlemleri başlatıldı. Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından alınan karar çerçevesinde tahliye 480 öğrenci, Raşit Efendi İlkokulu’nda öğlenci olarak devam edecekleri bilgisi velilerle paylaşıldı. Haberin yayılması üzerine bugün artık içinde ders yapılamayan binaya öğrenciler ve velileri, okuldaki eşyalarını almak için okula son kez geldi. Eşyalarını alan öğrenciler, bir süre derslerine girecekleri yeni okullarına doğru yola çıktı.

Diğer binaların sonuçları bekleniyor

Öte yandan örnekler alınan Keşan’daki diğer binaların da durumları merak konusu oldu. Edinilen bilgiye göre, depreme dayanıklılık durumlarına göre gelecek rapor gereğince diğer binalarda da aynı işlemlerin yapılması planlandı.