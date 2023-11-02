Edirne’nin Keşan ilçesinde, hakkında aranma kaydı bulunan şahıs, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, üzerinde 14 parça tarihi eser ve motiflerin basılı olduğu kağıtlar ile yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yenimescit Mahallesi Esenyurt Caddesi’nde yaptığı kontroller sırasında, parmak izinden hakkında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunduğu belirlenen M.K.’nın üst aramasını yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser niteliğindeki 14 parça demir para ve çeşitli motifler basılı kağıtlar ele geçirdi. Gözaltına alınan M.K. hakkında adli işlem başlatıldı.