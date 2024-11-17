Edirne'nin Keşan ilçesinde gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla, hakkında yakalama kararı bulunan bir şahıs gözaltına alınırken, çeşitli silahlara el konuldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Keşan'da aranan şahıs saklandığı çiftlikte yakalandı

Keşan İlamat ve İnfaz Bürosunca "Kişi Hürriyetinden Yoksun Bırakma" suçundan 2 yıl 16 ay hapis cezasına çarptırılan R.Y. isimli şahsın, Yeni Muhacir Beldesi yakınlarında bir çiftlikte saklandığı bilgisi üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla şahsı yakaladı. Yapılan aramada, çiftlikte 1 adet tek kırma tüfek, 1 adet 9x19 mm tabanca ve şarjörü, 1 adet 7x65 mm tabanca ve şarjörü, 1 adet 9x19 mm fişek ve 139 adet 7x65 mm fişek ele geçirildi. Bu silahların çiftliğin sahibi S.B.'ye ait olduğu tespit edildi.

S.B. hakkında 6136 sayılı Silahlar ve Mühimmat Kanunu'na muhalefet suçundan adli tahkikata başlatılırken, yakalanan R.Y. ise işlemleri tamamlandıktan sonra Edirne Cezaevine teslim edildi.