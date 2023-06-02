Edirne’nin Keşan ilçesinde bir evden 10 bin TL değerinde çeyiz eşyası çaldığı belirlenen şüpheli, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Büyük Cami Mahallesi Yeni Cami Sokak üzerinde bulunan bir evden 10 bin TL değerinde çeyiz eşyası çalındı. Olayla ilgili şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, parmak izinden şüphelinin hakkında "hırsızlık" suçundan sabıkası bulunan S.T. olduğunu belirledi. Yenimescit Mahallesi’nde yakalanan S.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.