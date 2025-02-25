İstanbul Silivri'de tutukluluğu süren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Keşan ve Trakyalılara selamlarını ileten Zafer Partisi Keşan İlçe Başkanı Türkay Gümülcineli, Özdağ'ın yanlarındaymış gibi çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Gümülcineli, Türkiye’nin ekonomik durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Zafer Partisi Keşan İlçe Başkanı Türkay Gümülcineli, Genel Başkanları Ümit Özdağ'ın niye tutuklu olduğu yönündeki halkın hep sorduğu sorulardan biri olduğunu söyledi.



Ümit Özdağ’ın Türk dış politikasındaki AK Parti'nin hatalarını yüzlerine vurduğu ve BOP projelerine karşı olduğu için tutuklandığını belirten Gümülcineli, “Ümit Özdağ çevre duyarlılığından, depremde nehirler zehirlenirken, doğa katledilirken ranta karşı çıktığı için, Ümit Özdağ milyonlarca kaçak göçmen ülkelerine güvenli bir şekilde geri dönsün, demografik yapımız bozulmasın, Türk'ün devleti Türk'te kalsın dediği için, Ümit Özdağ anayasanın ilk dört maddesi, Türklüğü tanımlayan altmış altıncı maddenin değiştirilmesinin tektif dahi edilememesi ve devletimizi temel tutan değerlerin yıkılmaması için, aynı zamanda ikinci açılım süreci adı altında, bebek katili Apo'nun salıverilmeye çalışılmasına ya da muhatap alınmasına, sanki bir barış elçisi gibi sunulmaya çalışılmasına karşı çıktığı için, bugün bu muameleyle karşı karşıyadır" diye konuştu.

Ekonomik gidişatla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Gümülcineli, ekonomik tablonun işin iyiye gitmediğinin göstergesi olduğunu söyledi.

"Bir taraftan Maliye Bakanımız yurt dışında maddi kaynak ve yatırım ararken, diğer taraftan Türk siyasetinde, Türk hukukunda yaşanan olumsuz tablolar ve resimler bu yatırımın ve yatırımcının nasıl Türkiye'de gelip var olacağı hakkında kafamızda soru işareti bırakmaktadır" diyen Zafer Partisi Keşan İlçe Başkanı Türkay Gümülcineli, "Bu tabloda ekonomik veriler sadece rakamlardan ibaret değildir. Halkın alım gücü, torbasına giren gıda ve bunun yanında sosyal hayatını idame ettirebilecek yetkinlikte kazanç elde edilmediğinde sorgulanması gerekir. Sadece çalışarak evde gıda ile beslenip yatıp uyuyup ertesi gün işe giderek sürülen bir hayat bizce hayat değildir. Hayat her anlamda şekil bulmaktadır. Kültürel faaliyetler, spor aktiviteleri, bunun yanında geziler ve halkın bilgi edinme hakkına dayalı olarak tüm iletişim mağazalarını kullanabilmesi ve bunlara makul ve en uygun ölçüde ulaşabilmesi insanlık onurunun gereği olduğu kanaatindeyiz. İlk defa açlık sınırının bugün bir cumhuriyet altınının da altına düştüğü durumda biz ülkede bazı şeylerin iyiye gittiğini söyleyemeyiz" dedi.

TÜSİAD’A YAŞATILAN DURUM OLDUKÇA TEHLİKELİ VE KRİTİKTİR

TÜSİAD yöneticilerine yaşatılan fotoğrafın Türkiye'nin imajına oldukça fazla zarar verdiğini öne süren Gümülcineli, "TÜSİAD haklıdır, haksızdır, dün bunları yapmıştır, bugün bunları söylemiştir demek istemiyorum ancak gelinen süreçte bu ekonomik ortamda, bu kriz ortamında dış basına, yurt dışı kaynaklı finans kuruluşlarına böyle bir resmin verilmesi, böyle bir tablonun sunulması ülkemiz açısından oldukça kritik ve tehlikelidir. Yüzümüzü hep batıya dönmeyelim azıcık da doğuya dönelim mantığıyla Asya ülkelerinden beklenecek olan ticaret hacmi kanaatimce hayal ürününden öteye gitmemektedir. Yüzlerce yıldır Avrupa'yla entegre olmaya çalışan ve ticaret hacminin ağırlığı Avrupa'da olan ve bu ülkelerle hacmi ve ticareti gün geçtikçe artan TÜSİAD'ın değerli üyelerinin ekonomik koşullar ve siyasi atmosfere ilişkin yapmış olduğu eleştirilerin hakaret ya da halkı kim ve düşmanlığa tahrik olarak değerlendirilmesi hukukilikten çok başka sebep ve dayanamayacak. Kanaatim bu yöndedir" diye konuştu.