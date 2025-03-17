Edirne'de Tıp Bayramı dolayısıyla Keşan Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi, ilçedeki sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek doktorlar ve sağlık çalışanlarına özverili çalışmaları için teşekkür etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçedeki sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek sağlık çalışanlarının bayramını kutladı. Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, Yönetim Kurulu Üyesi Onur Yılmaz, Meclis Başkan Yardımcısı Faik Helvacıoğlu, Meclis Üyeleri Ayşe Deniz ve Göksel Aktaş ile Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Can Tunç’un katıldığı ziyaretlerde sağlık çalışanlarına teşekkür edildi.

Heyet, ilk olarak Keşan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hakan Çetin ve ekibini ziyaret etti. Sağlık sektörünün önemine vurgu yapıaln ziyaretlerde Keşan Ticaret ve Sanayi Odası heyeti, daha sonra Özel Keşan Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Tayyar Sayim Tavşanoğlu ve ekibine yaptığı nezaket ziyaretnde, sağlık çalışanlarının pandemi sürecindeki ve günlük hayatlarındaki yoğun çabalarına dikkat çekildi.

Heyet, Keşan Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Rıdvan İbrahim ve ekibini de unutmadı.

Son olarak, Trakya Üniversitesi Keşan Hakkı Yörük Sağlık Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Manar Aslan ve Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Özen Esra Karaman ziyaret edildi. Heyete, eğitim alanındaki sağlık çalışmaları hakkında bilgi verildi ve sağlık eğitiminin önemine değinildi. Aslan ve Karaman’da ziyaret nedeniyle Keşan TSO yöneticilerine teşekkür ettiler.