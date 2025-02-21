Edirne'de Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (Keşan TSO) heyeti, Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı başkanlığında T.C. Dubai Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Hacı Hasan Kaygısız’ı ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan TSO’dan Dubai Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi’ne yapılan ziyarette, coğrafi işaretli İpsala Pirinci de tanıldı.

Bölgenin önemli tarımsal ürünlerinden olan İpsala Pirinci, Keşan TSO Başkanı İsmail Şapçı tarafından Ticaret Ataşesi Hacı Hasan Kaygısız'a takdim edildi.

İhracat potansiyeli ve yeni iş fırsatlarının da masaya yatırıldığı ziyarette Dubai ve Körfez ülkeleriyle mevcut ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlü bir ekonomik köprü kurulması yönünde de görüş alışverişinde bulunuldu. Heyet, ihracat sektörüne yeni girmek isteyen işletmelerin Dubai pazarına uyum sağlayabilmesi için izlenmesi gereken stratejilerle ilgili bilgilendirildi.

İpsala Pirincinin uluslararası pazarda daha fazla yer edinmesi için yapılabilecek çalışmaların da değerlendirildiği ziyarette, Türk gıda ürünlerine olan ilginin her geçen gün arttığı belirtilerek, bölge ürünlerinin hak ettiği değeri görmesi için iş birliğinin devam edeceği vurgulandı.