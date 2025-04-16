Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen EBYS Sistem Yöneticisi Eğitimine katıldı. Eğitimde, elektronik belge yönetimi ve resmi yazışmaların sistem üzerinden yürütülmesi konularında kapsamlı bilgiler paylaşıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), kurumsal hizmet kalitesini artırmak ve dijitalleşme süreçlerine uyum sağlamak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen “Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Sistem Yöneticisi Eğitimi”ne katılım sağladı.

TOBB Hizmet Binası’nda düzenlenen eğitime, Keşan TSO Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Can Tunç ile birlikte katılım sağlanırken, eğitim süresince elektronik doküman yönetimi, belge üretimi, arşivleme ve resmi yazışmaların sistem üzerinden yürütülmesi gibi konular detaylı şekilde ele alındı.

HİZMET KALİTESİ İÇİN EĞİTİM ÖNCELİĞİ

Keşan TSO’dan yapılan açıklamada, “Hizmet kalitemizi sürekli olarak yükseltmeyi hedefleyen bir kurum olarak, dijital altyapımızı güçlendirmek ve personelimizin sistemleri en verimli şekilde kullanmasını sağlamak adına bu tür eğitim ve seminerlere düzenli olarak katılım sağlıyoruz” denildi.

TOBB tarafından tüm oda ve borsalara yönelik geliştirilen Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), kurumsal yazışmaların ve belge takibinin daha etkin ve güvenli şekilde yürütülmesini sağlıyor. Eğitimle birlikte, Keşan TSO’nun sistemdeki etkinliğinin ve işlem güvenliğinin artırılması hedefleniyor.