Keşan Ticaret Borsası Başkanı Necmi Kaymaz, Meclis Üyeleri ve borsa Üyeleri ile birlikte Gaziantep’te düzenlenen 15. Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı’na katıldı.

Mehmet AYTAÇ / EDİRNE (İGFA) - Keşan Ticaret Borsası heyeti tarım sektöründeki yenilikleri inceleyecek fuarın ilk gününde Şanlıurfa’nın tarihi mekânları ziyaret etti.

ŞANLIURFA’DA KÜLTÜREL ZİYARET GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Fuarın ilk gününde program gereği heyet Şanlıurfa’da konaklayarak kentin tarihi ve doğal güzelliklerini ziyaret etti. Program kapsamında, Göbeklitepe, Balıklıgöl ve Mevlid-i Halilurrahman Mağarası gibi önemli mekânlar gezilerek bölgenin kültürel mirası yerinde incelendi.

Gaziantep Tarım Fuarı süresince tarım sektörü, tarım teknolojileri ve hayvancılık alanındaki yenilikler hakkında detaylı incelemelerde bulunacak olan heyet, bölgedeki tarım sektöründeki gelişmeleri yakından takip edecek.