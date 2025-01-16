Edirne'de Keşan Sebze, Bakkal ve Manavlar Odası Başkan Vekili Mustafa Çakır, yeni yılın ilk gününden itibaren temel tüketim maddelerine gelen zamların hem vatandaşları hem de esnafı mağdur ettiğini söyledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Sebze, Bakkal ve Manavlar Odası Başkan Vekili Mustafa Çakır, yeni yılın ilk günlerinde artan temel tüketim maddesi fiyatlarının, vatandaşlarla birlikte esnafı da derinden etkilediğini belirterek, pazarcı esnafının da artan maliyetler ve ekonomik koşullar karşısında çaresiz kaldığını belirtti.

Artan maliyetler dolayısıyla zor günler geçiren esnafın durumuna dikkati çeken Başkan Vekili Çakır, ticari ahlakın korunması ve esnafın desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Zamların vatandaşın alım gücünü düşürdüğünü, bu durumun pazar yerlerindeki atmosferi olumsuz etkilediğini ifade eden Çakır, "Mazot fiyatlarındaki artış, toptancı hallerindeki komisyonculuk, poşet maliyetlerindeki yükseliş… Bunların hepsi pazarcıyı etkiliyor. Halk, zamlardan şikayet ediyor ama esnaf da mağdur. Esnafımız her gün soğuğa, yağmura rağmen bir umutla tezgahını açıyor." dedi.

Pazar yerinin üzerinin kapanmasının pazarcıların en büyük beklentisi olduğunu vurgulayan Çakır, bu talebin karşılanmasının esnafı bir nebze rahatlatacağını öne sürdü.

Sistematik zamların ve ticari ahlakın çöküşünün küçük esnafı bitirme noktasına getirdiğini belirten Çakır, "Kimler bu zamlara neden oluyor? Ticari ahlak nerede? Küçük esnafın sermayesi eriyor, satışları azalıyor. Kimsenin umurunda değil. Büyük firmalar fahiş fiyatlarla piyasayı etkilerken, bu inatlaşmalar enflasyonu körüklüyor. Esnafın hayatta kalabilmesi için ekonomik düzenlemeler ve adil ticaret uygulamalarına ihtiyaç var. Bu konuda yetkililere de çağrımız var. Esnafın, halkın ve piyasanın dengesini sağlamak için ticari ahlakın yeniden tesis edilmelidir" diye konuştu.