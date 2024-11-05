Keşan İyilik, Sağlık ve Eğitim Vakfı (KİSEV), yönetim kurulu yaptığı basın açıklaması sosyal sorumluluk kapsamındaki yardımları açıkladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kısa adı KİSEV olan Keşan İyilik, Sağlık ve Eğitim Vakfı, toplumsal dayanışmanın gücüne inanarak sürdürdükleri sosyal sorumluluk projeleri kapsamında dezavantajlı ailelerin hayatına dokunmaya devam ettiklerini kaydetti.

Konuyla ilgili yapılan faaliyetleri ve toplanan yardımlar konusunda kamuoyunu bilgilendiren KİSEV Yönetim Kurulu, kurulduğu günden bu yana 2021-2024 yılları içerisinde 42 aylık sürede aşevi aracılığı ile dezavantajlı, engelli ve yaşlı ailelerimizin evlerine 248 bin öğün sıcak yemek dağıtımı yapıldığını söyledi. KİSEV polarak, alan el ile veren el arasında köprü olmaya devam ettiklerini belirten yöneticiler, hayırları aşevi aracılığı ile yapmak için erzak, kurban bağışı yönünde 444 70 22 numaradan kendilerine ulaşabileceklerini bildirdi.

Keşan Belediyesi ve hayırsever vatandaşların desteği ile yapılan hayır çeşmelerinden burs aktığını ifade eden yöneticiler, "Vatandaşlarımızın aldığı her su öğrencilerimize burs olarak geri dönüyor. Hayır çeşmelerinden elde edilen gelir ile 600 üniversite öğrencisine burs desteği sağladı. Geleceğimiz olan gençlerimizin yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Mezun olan öğrencilerimizin Vakfımıza destek olması da umudumuzu artırıyor. Yine hayırseverlerimizin desteği ile ihtiyaç sahibi 2.500 ailemize gıda desteği, 3.500 çocuğumuza kıyafet desteği, 1.500 çocuğumuza kırtasiye desteği, Engelli Özel vatandaşlarımıza tekerlekli sandalye ve tıbbi malzeme desteği sağladık. Ailelerimizin sofralarına aş,çocuklarımızın yüzüne tebessüm olmaktan mutluluk duyuyoruz. Siz hayırseverlerden aldığımız güç ile emin adımlarla doğru yolda yürüyoruz. Vakfa bağış ve destekleri ile sahip çıkan duyarlı halkımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Bu arada aşevi aracılığı ile 248 bin sıcak aş, 145 adet kurban bağışı, 600 üniversite öğrencimize burs, 2 bin 500 aileye gıda desteği, 3 bin 500 çocuğa kıyafet, bin 500 çocuğa kırtasiye, 850 özel (engelli) tıbbi malzeme ve tekerlekli sandalye ve deprem bölgesine 110 çadır yardımı yapıldığı kaydedildi.