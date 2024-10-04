Keşan DOÇEK (Doğa Çevre ve Kültür Derneği) tarafından bu yıl 11’ncisi düzenlenen “Keşan DOÇEK Dağ Bisikleti Festivali” bugün saat 12.00'de Mehmet Gemici Cennet Bahçesi öününden start alacak.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Bisikletçiler, Mehmet Gemici Cennet Parkı önündeki başlangıç sonrası Kurtuluş Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, İsmail Saraç Caddesi ve Anafartalar Caddesi boyunca Keşan içinden geçerek parkurlarına devam edecekler.

Yunanistan, Bulgaristan, İngiltere ve Almanya dışında yurdun dört bir yanından gelen yaklaşık 250 kişinin festivale katıldığı ve ilginin yine yoğun olduğu belirtildi.

Festivale katılanlar, 4-5-6 Ekim 2024 tarihleri arası Keşan DOÇEK tarafından özel olarak hazırlanmış dağ bisikleti parkurlarında ve arazide yaklaşık 160 km. pedal çevirmenin keyfini yaşayacaklar.

Keşan'dan başlayacak olan festival güzergâhı içinde 3 gün boyunca “Mercan-Dişbudak-Yeşilköy-Beyköy-Suluca-Erikli-Danişment-Koruklu-Mecidiye” köylerinden geçilecek.

Bisikletçilerin bu yılki kamp alanı da Yayla Sahili olacak.

EŞME: “GELECEĞE YÖNELİK ÖNEMLİ KATKILAR YAPILIYOR”

Keşan DOÇEK Başkanı Hakan Eşme, “Festivalimizin bu yıl 11'ncisini gerçekleştiriyoruz. Derneğimiz doğa sporlarının bölgemizde yaygınlaşması ve her yaştan, her kesime hitap etmesi için uzun yıllardır özveriyle çaba gösteriyor. Bu açıdan festivalin; alanında kaliteli ve prestij dolu çizgisi ilk günden bu yana korunuyor. Dağ bisikleti ve doğa sporlarının bölgemizde alternatif eko-turizm potansiyellerini de ortaya çıkararak bu anlamda geleceğe yönelik önemli katkılar yapılıyor.

Festivale destek olan Keşan Belediyesine; Suluca ve Mecidiye Muhtarlıklarına, Keşan Prefabrik, Manfred Geldbach Boru ve Bağlantı Elemanları Ltd Şti, Karınca Prefabrik, Frey Sport, Gülenyüz Yapı Malzemeleri, Medelay Güzellik ve Bakım, Genç Yapı, Keşan Doğa Et, Umut Matbaası, Trakya Lokmacısı, Urulu Ayran, Uğur Altay ile festivalin teknik destekçisi Sural Bisiklet Gürcan SURAL'a ve gönüllü katkılarından dolayı tüm dernek üyeleri ile katılımcı bisikletçilere teşekkür ediyoruz, dedi.

Eşme, Keşan DOÇEK Dağ Bisikleti Festivalinin, ülkenin en geniş ağa sahip spor marketleri zinciri ve sosyal medya bloglarında “Muhakkak gidilmesi gereken festivaller listesinde” yer aldığını belirterek; DOÇEK'in, bisiklet camiasında vizyon, misyon ve çabalarıyla bir marka değeri yarattığını; gelecek yıllarda, eko-turizm anlamında bugün yapılan çabaların tüm bölgeye olumlu katkılar sunacağını, bölgemiz turizminin sadece yaz aylarında ve deniz merkezli olmadığını ve geniş potansiyeller taşıdığını, bu atılan tohumların yarın bölge vizyonuna önemli açılımlar getireceğini, söyledi.

Planlama, organizasyon ve icra aşaması ile festivalinin içeriğinin tamamen yerel ve gönüllülük kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirten Hakan Eşme, bu anlamda festivalin Türkiye çapında özgün bir konsepti bulunduğunu Keşan’ın sosyal ve sportif yaşamına olumlu bir değer kattığını ifade ederek, “Gücümüzü, birlik, beraberlik, gönüllülük ve içtenlikten aldığımız derneğimizin 01 Eylül 2024 tarihi itibariyle 31 yaşına bastığını, bunun uzun bir deneyim ve birikim anlamı taşıdığını bunun da bugüne kadar yapılmış festivallerin kalite ve çizgisine yansıdığını” belirtti.