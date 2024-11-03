Edirne Keşan'da Anafartalarspor Kulübü yeni yönetim kurulunu belirledi. Tek listeli genel kurulda Olgu Karataşoğlu ve ekibi yeniden iş başına geldi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'da Anafartalarspor Kulübü'nün olağan genel kurulunda Av. Olgu Karataşoğlu yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.



#BuSeneBALgibi sloganıyla yola çıkan kulüpte Karataşoğlu başkanlığındaki yeni yönetim görev dağılımını yaptı.

Buna göre Başkan Yardımcılıklarına Burhan Aydın, Bayram Sulukavak, Cüneyt Gökturapoğlu ve Cüneyt Tekir seçilirken, İlker Kınık Genel Sekreter, Fatih Başaran Sayman, İbrahim Duran Genel Kaptan oldu. Yeni yönetimde; Alpcan Demir Sosyal Medya Sorumlusu, Adviye Arap Basın Sözcüsü, İbrahim Gürkan Arap Halkla İlişkiler Sorumlusu, Tugay Sakarya Dış İlişkiler Sorumlusu olarak görevlendirildi.

Kulübün yeni dönemidne Talat Yayagaç, Tamer Karataşoğlu ve Dindar Sayın denetleme kuruluna seçildi.

Kulüp Başkanı Olgu Karataşoğlu, yeni yönetimin spor camiasına ve kulüp üyelerine hayırlı olmasını dilerken, Keşan Anafartalar Spor Kulübü’nün geleceğine katkı sağlamayı hedefleyen projeler ve çalışmalarla dolu bir dönem vadetti. Başkan Karataşoğlu, kulüp vizyonunu daha ileriye taşımak için tüm üyeleriyle birlikte çalışacaklarını belirtti.