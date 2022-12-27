Türkiye’de 175 noktaya ulaşan Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, öğrencilerle buluşarak, "İş hayatında ve kariyerde sabır, sebat ve kanaat çok önemlidir" mesajı verdi.

Türkiye’de 175 noktaya ulaşan Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, öğrencilerle buluşarak, "İş hayatında ve kariyerde sabır, sebat ve kanaat çok önemlidir" mesajı verdi.

Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, 81 il gençlik buluşmaları çerçevesinde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde (KSÜ) öğrencilerle bir araya geldi. Yunus Emre kongre merkezinde düzenlenen kariyer zirvesine öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Kervancıoğlu, iş hayatında başarının yollarını ve mesleki tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

Gençlere hayallerinin peşinden koşmaları tavsiyesinde bulunan Sami Kervancıoğlu, “Ben hayalime ulaşmak için çalıştım. 10 kişilik dükkânda bir mücadelemiz vardı. Şimdi Kahramanmaraş’ta 10 mağaza zincirimiz, Türkiye’de ise 175 noktadayız. Hedefimiz 195 noktaya ulaşmak. İş hayatında ve kariyerde sabır, sebat ve kanaat çok önemlidir. Çalışmadan, emek sarf etmeden ve hedef koymadan başarıyı yakalamak zor olduğunu düşünüyorum” dedi.

Kervancıoğlu, program sonrası kurulan dondurma kesme standında öğrencilere dondurma şov yaparak onlara ikramda bulundu.