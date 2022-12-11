Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, “Ben hep diyorum gençlerimiz bizim geleceğimiz. Bu gençlerle ben gerçekten gurur duyuyorum” dedi.

Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, “Ben hep diyorum gençlerimiz bizim geleceğimiz. Bu gençlerle ben gerçekten gurur duyuyorum” dedi.

Kervancıoğlu, kariyer buluşmalarına devam ediyor. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nde öğrencilerle bir araya gelen Kervancıoğlu, gençlere başarı sırlarını anlattı.

Söyleşi sonrasında dondurma şovu beğeniyle takip edilen Kervancıoğlu, gençlerle bol bol sohbet etti. Program sonrası açıklamalarda bulunan Kervancıoğlu, “Öğrencilerimize deneyimlerimizi ve şehrimizi anlattık. Gerçekten çok güzel bir program oldu. Emeği geçenleri kutluyorum” dedi.

Hedeflerinin 81 ildeki gençlerle bir araya gelmek olduğunu kaydeden Kervancıoğlu şunları söyledi:

“Salonumuzda öğrencilerimizle beraber çok güzel bir gün anı yaşadık. Güzel bir söyleşi oldu. Öğrencilerimize alakalarından dolayı teşekkür ediyorum. Ben hep diyorum gençlerimiz bizim geleceğimiz. Bu gençlerle ben gerçekten gurur duyuyorum. İnşallah bu programlarımız devam ettireceğiz. Öğrencilerimize bilgi ve birikimlerimiz anlatmaya devam edeceğiz. Şehrimizi tanıtmaya devam edeceğiz. Öğrencilerle beraber olmaktan keyif alıyorum. Mutluluk duyuyorum. Tabi bir yandan da kitap çalışmamız devam ediyor. Bu çalışmamız inşallah bir ay içerisinde sonuçlanacak. Buradan da bunun müjdesini verme istiyorum”