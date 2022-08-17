85 ülkeye ihracat yapan Kervan Gıda, 2022 yılı ikinci çeyreğinde 77 milyon TL net dönem kârı ile piyasa beklentisi olan 57 milyon TL’nin üzerinde bir rakam açıkladı.

85 ülkeye ihracat yapan Kervan Gıda, 2022 yılı ikinci çeyreğinde 77 milyon TL net dönem kârı ile piyasa beklentisi olan 57 milyon TL’nin üzerinde bir rakam açıkladı.

Yumuşak şeker üreticisi Kervan Gıda, 2022 yılının ikinci üç aylık ve ilk altı aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre; şirketin 2022 yılı ikinci çeyrek net dönem kârı 77 milyon TL oldu. 2022 yılı ilk yarıyıl konsolide satış geliri 2,033 milyar TL olarak gerçekleşti. Artan satış gelirleri ve verimlilik artırmaya yönelik istikrarlı dönüşüm çalışmaları sayesinde şirketin konsolide FAVÖK (Faiz, Amortisman, Vergi Öncesi Kar) marjı da yüzde 14,2 olarak gerçekleşti.

“Karlılığı koruduk”

İlk altı ay sonuçlarını değerlendiren Kervan Gıda Genel Müdürü Burhan Başar, şirket karlılığının beklentinin üzerinde olduğunu belirtti. Burhan Başar, “Tüketim alışkanlıklarındaki değişimleri görüp buradaki ihtiyaçlara yönelik yeni ürünler ve çözümler geliştiriyoruz. Yılın ilk altı ayında müşteri memnuniyetini sağlayarak karlılığımızı artırdık. Yıl sonuna dek karlılığı daha da artırarak hedeflerimizi beklentilerin üzerinde gerçekleştireceğimize inancımız oldukça yüksek” dedi.

Hedef ilk beşe girmek

Şirket açıklamasına göre Kervan Gıda, “2022 Küresel En İyi 100 Şekerleme Şirketi” listesine 82’inci sıradan girerek yıla yüksek moralli bir giriş yapmıştı. Ardından Brand Finance tarafından hazırlanan "Türkiye’nin En Değerli Markaları-Türkiye 100" araştırmasına 65. sıradan giriş yaptı. Ayrıca bu yıl Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşunun listelendiği ISO 500 Araştırmasında 429. sırada yer aldı. Burhan Başar, Kervan Gıda’nın kuruluşundan bu yana üretim, markalaşma ve büyüme odaklı olduğunu ve bir sonraki hedeflerinin, Türkiye ve Polonya’da yer alan tesislerinde katma değerli ürün anlayışı ve verimlilik çalışmaları ile kategorilerinde dünyanın ilk beşine girmek olduğunu söyledi.