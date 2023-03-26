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Şehrin arka mahallelerinin birinde yaşayan, kendisi için biçilmiş rolü oynamaktan sıkılıp kuruyemişçi dükkânı açmaya karar veren genç bir kadının beraberinde ruhunu sınır ihlallerine sürükleyen kambur, aksak, güdük ve fakat olağan dışı hikâyesi seyirciyle buluştu.

Tolgay Hiçyılmaz’ın kaleme aldığı, Kübra Şafak’ın yönettiği, Merve Conkerin oynadığı oyun aralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu’nun Kozaklı kadın oyuncularının da yer aldığı seyirciler tarafından ayakta alkışlandı. Oyunun sonunda sanatçıyı kutlayan Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Ayşe Urul, festivalin anısına çiçek buketi sundu.

Sındırgı’da 20 bin iftar yemeği evlere ulaştırılacak

Sındırgı’da 20 bin iftar yemeği evlere ulaştırılacak

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