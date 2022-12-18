Irak’ın Kerkük kentinde yola yerleştirilen bombanın polis aracının geçişi esnasında infilak etmesi sonucu 9 polis hayatını kaybetti, 2 polis yaralandı.

Irak’ın Kerkük kentinde yola yerleştirilen bombanın polis aracının geçişi esnasında infilak etmesi sonucu 9 polis hayatını kaybetti, 2 polis yaralandı.

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Irak’ın Kerkük kentine bağlı Safre köyü yakınlarında yola yerleştirilen bomba, polis aracının geçişi esnasında infilak ettirildi. Olayda 9 polis hayatını kaybetti, 2 polis de yaralandı. Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı, patlama sonrasında polisler ile DEAŞ’lı teröristler arasında çatışma çıktığını ve olay yerine çok sayıda takviye ekip sevk edildiğini aktardı.