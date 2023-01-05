Şüpheli H.O. ve Ö.K. çaldıkları birlikte yakalandı. İki şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilirken, ele geçirilen kereste ve dikenli tel sahibine teslim edildi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma timleri (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kadirli ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatıldı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, hırsızlık olayını kısa sürede aydınlattı.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir iş yerinden kereste ve dikenli tel çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

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