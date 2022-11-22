Bolu’da kereste fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde söndürüldü.

Bolu’da kereste fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde söndürüldü.

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Yangın, 05.00 sıralarında Seyit Mahallesi Mudurnu Caddesi’nde bulunan kereste fabrikasında meydana geldi. Fabrikada bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

Fabrikada maddi hasara sebep olan yangına ilişkin inceleme başlatıldı.