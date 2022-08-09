Balıkesir’in Gömeç Belediyesi ve Kent Konseyi tarafından düzenlenen, iki gün süren Keremköy Kültür ve Sanat Şenlikleri büyük ilgi gördü.

Balıkesir’in Gömeç Belediyesi ve Kent Konseyi tarafından düzenlenen, iki gün süren Keremköy Kültür ve Sanat Şenlikleri büyük ilgi gördü.

Şenliklerini açılışında bir konuşma yapan Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam “Geleneksel hale getireceğimiz Keremköy Şenliklerine katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza, katılan sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Tüm halkımıza da iyi seyirler” dedi.

Kent Konseyi Başkanı Ali Rıza Targay “Kültür ve sanata verdiğimiz değeri bu platformda bir kez daha gösteren başta belediye başkanımıza, kent konseyi üyelerine ve tüm Keremköy halkına teşekkür ederim” dedi.

Kent Konseyi Halk Oyunları gösterisiyle başlayan şenlikte, Özge Grund Müzik dinletisinin ardından, Mime Kids pandomim gösterisi ile çocuklar neşeli dakikalar yaşadı. Ayvalık Belediye Tiyatrosu oyuncularının sahne aldığı Neyzen ya Yaşıyorsa adlı tiyatro oyunuyla şenliğin birinci günü son buldu.

İki gün süren etkinlikte konserler, tiyatro, pandomim, gölge oyunları, el sanatları pazarı ve halk oyunları gösterileri yer aldı. Ayrıca katılımcılar yazarlarla bir araya gelme imkanı buldu. Şenlikte bölgesel lezzetlerde unutulmadı. Yöresel keşkek ve Dede Çorbası ikramları yapıldı.

Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam ve Belediye Meclis üyesi Senay Çankaya katılan sanatçılara ve emeği geçen tüm kent konseyi üyelerine plaket ve hediyeler verdi.