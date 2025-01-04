Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, 4-1 galibiyetle ayrıldıkları Antalyaspor maçı sonrası “İlk yarıyı 30 puanla tamamladık ve maç fazlamız olsa da ligin üst sıralarındaki boyalı alanda yer alıyoruz. Bu, Süper Lig’e tarihinde ilk kez çıkmış bir ekip olarak bizim için oldukça önemli bir başarı” dedi.

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Antalyaspor’u 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Karşılaşma sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, ilk yarıyı başarılı bir şekilde tamamladıklarını ifade etti. Süper Lig’e ilk kez çıkan bir takım olarak ligin ilk yarısını 30 puanla tamamladıklarını ve bu durumun kendileri için çok değerli olduğunu belirten Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, “Bugün bizim için ilk devrenin son maçıydı çünkü önümüzdeki hafta BAY geçiyoruz. İlk yarıyı 30 puanla tamamladık ve maç fazlamız olsa da ligin üst sıralarındaki boyalı alanda yer alıyoruz. Bu, Süper Lig’e tarihinde ilk kez çıkmış bir ekip olarak bizim için oldukça önemli bir başarı” dedi.

“Antalyaspor sahasında güçlü bir takım”

Rakipleri Antalyaspor’un iç sahadaki gücüne de dikkat çeken Kerem Yavaş, “Antalyaspor, sahasında oldukça etkili bir takım. Aldıkları 6 galibiyetin 5’ini iç sahada elde ettiler. Bu maç öncesi yalnızca Galatasaray ve Fenerbahçe’ye yenilmiş olmaları, bizim için zorlu bir mücadele olacağını gösteriyordu. Buna göre hazırlandık ve bugün 3 puan için buraya geldik. Planladığımız oyun anlayışını sahaya yansıtmayı başardık” diye konuştu.

“Oyuncularımı tebrik ediyorum”

Maçın genelinde oyun hakimiyetinin kendilerinde olduğunu vurgulayan Yavaş, “İkinci yarının ilk 10 dakikası dışında, tüm maç boyunca istediğimizi sahaya yansıttık. İlk 10 dakikada ise skor avantajını koruma içgüdümüz ve ev sahibi ekibin reaksiyonu nedeniyle zayıf bir performans gösterdik. Ancak genel anlamda iyi bir oyun ortaya koyduk. Oyuncularımı tebrik ediyorum, çok değerli bir galibiyet aldılar” ifadelerini kullandı.

Son olarak ikinci yarıda daha büyük hedeflere ulaşmak istediklerini belirten Yavaş, “Bu 30 puan, ikinci devrede daha büyük hedeflere doğru yürümemiz için bize yol gösterecek. Bugünkü galibiyetten dolayı mutluyuz” diyerek sözlerini tamamladı.