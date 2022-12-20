Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK tarafından hazırlanan Kerem ile Aslı Sergisi 22, Aralık Perşembe günü KUMSMALL’da açılacak.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK tarafından hazırlanan Kerem ile Aslı Sergisi 22, Aralık Perşembe günü KUMSMALL’da açılacak.

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük mobilya AVM’si olan KUMSmall’da etkinlikler hız kesmeden devam ediyor. KUMSMALL ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından hazırlanan etkinlik çerçevesinde 22 Aralık Perşembe günü Kerem ile Aslı Sergisi açılacak.

‘Erciyes’te Bir Sevda Masalı’ konseptiyle hazırlanan sergi 3 gün boyunca KUMSmall AVM zemin katta ziyaretçilerini ağırlayacak.