Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe’de 2015-2017 yılları arasında CEO’luk görevinde bulunan Kerem Ertan’ın, tekrar aynı göreve getirildiği duyuruldu.

Trendyol 1. Lig’de 20 puanla ikinci sırada yer alan Göztepe, sezon başında kulüp CEO’su Emre Can’la yolların ayrılmasından sonra CEO’luk görevine Kerem Ertan’ın getirildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Göztepe Spor Kulübü olarak, Kerem Ertan’ın kulübümüzün yeni CEO’su olarak göreve başlayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız. Kerem Ertan görevine 1 Kasım itibariyle başlayacaktır. Kerem Ertan, 2015-2017 yılları arasında Göztepe’mizin CEO’luğunu yapmış ve kulübün Süper Lig’e yükseldiği başarılı bir dönemi yönetmişti” ifadeleri kullanıldı.

Rasmus Ankersen: “Ivan Mance Sportif Direktörlük görevine geri dönecek”

Göztepe Spor Kulübü Başkanı Rasmus Ankersen, Kerem Ertan’ın gelişinden dolayı çok heyecanlı olduğunu vurgularken, geçici CEO olarak görev yapan Ivan Mance’nin de sportif direktörlük görevine geri döneceğini dile getirdi. Başkan Ankersen, “Yeni CEO arayışımızı tamamladıktan sonra, sahip olduğu deneyim ve Göztepe anlayışıyla birlikte, ticari stratejimizi ve günlük operasyonlarımızı başarıyla yöneteceğine inandığım Kerem Ertan’ı duyurmaktan heyecan duyuyorum. Yönetim Kurulu adına Kerem Ertan’a kulübümüze hoş geldin diyor ve kendisiyle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum. Kerem Ertan’ın gelişiyle birlikte, geçici CEO olarak görev yapan Ivan Mance, Sportif Direktörlük görevine geri dönecek ve futbolla ilgili tüm konularda liderlik etmeye devam edecek” cümlelerine yer verdi.